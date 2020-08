Dat hoeft niet zo heel moeilijk te zijn. Als een "gelukszoeker" in de asielcontext zou je kunnen beschouwen, iedereen die geen recht heeft op asiel (men loopt geen gevaar in het land van herkomst) en iedereen die weliswaar gezien kan worden als vluchteling, maar opvang had kunnen krijgen in de regio en/of een van de vele landen waar men doorheen is gereisd.

Het asielstelsel is bedoeld (of zou dat in elk geval moeten zijn) voor mensen die gevaar lopen in eigen land en echt nergens anders (bijv. in de regio) veilig terecht kunnen. Het is niet bedoeld als een soort entreekaartje naar een beter leven, zonder daar ooit iets voor terug te hoeven doen. Zo'n stelsel hebben we nu, maar dit is op lange termijn volstrekt onhoudbaar. Het is bovendien ook nog eens zo krom als het maar zijn kan: je weigert asielzoekers afkomstig uit veilige landen, want economische migrant, maar vervolgens laat je wel asielzoekers toe, die ook omwille van met name economische motieven hierheen zijn gekomen, maar toevallig uit een land komen waar zij gevaar lopen.

Overigens wil een strenger asielbeleid niet meteen zeggen dat je vluchtelingen wereldwijd maar moet laten creperen. Je kunt best als Staat op lokaal niveau steun (opvangvoorzieningen, voedsel, onderwijs, medicijnen etc.) verlenen aan deze mensen: daar is niets op tegen.