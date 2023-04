Wat is een asielzoeker tegenwoordig nog? Ik trof in de Facebook groepen voornamelijk Afrikanen, Albanezen, Kaukasische en Arabieren die in de EU familie of studie hebben. Als ik ze vraag of ze voor oorlog op de vlucht zijn is dat bijzaak. Ze hebben de oorlog niet persoonlijk ervaren maar het had gekund. Een Albanees verzint net zo hard een verhaaltje daaromheen als een Syriër. Wie spreekt een beetje de waarheid? Maar ze zijn hier voornamelijk omdat het een cultuuronderdeel is. Je gaat naar het Westen, je knikt ja tot je de baan hebt, en je stuurt geld naar je ouders. Ooit ben je rijk want tweedehands Mercedes, en dan komt je hele familie (waarvan je de helft nooit ontmoet hebt) op eeuwige vakantie. Als je bij het geldkantoor vraagt of je ook de andere kant op geld kan ontvangen dan lachen ze je uit. Het is een investering die iets op moet leveren, anders komt er schaamte. Ik denk dat de gezinnen allemaal al naar appartementen en rijtjeshuizen zijn doorgesluisd. De AZC zitten nu vol met kerels die er niets te zoeken hebben, maar die geloven dat dit een normaal pad is naar hoger inkomen. Ze willen meer verdienen. Heeft iemand nog 189.000 kamers te verhuren voor ieder 200-400 p. maand? Liefst in de randstad, want nu wonen ze aan de grens ergens. Ze hebben al werk, maar je mag niet te snel weten waar. Ze kunnen een kistje timmeren als dakgoot en de lak van een auto vervangen met een schuurmachine. 'Maar kunnen ook zo aan de slag in de ICT of fabriek. No' problem.