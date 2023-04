Hoe kan ik mensenhandel melden?

Omdat mensenhandel een complex en veelal ‘verborgen’ misdrijf is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk signalen van mensenhandel ons bereiken.

Heeft u als ouder, hulpverlener, leraar, vriend/vriendin informatie over mogelijke signalen van mensenhandel, dan kunt u dit als volgt melden:

Indien er sprake is van spoed, bel dan direct 112

Bel 0900- 8844 en vraag naar het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel.

Gebruik het online meldformulier via de knop hieronder

U kunt ook anoniem melden via Meld misdaad anoniem

--

Artikel 93

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

--

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.

--

Geen vragen stellen over rouleren en wegwerpen door tot dom gemaakte meerderheid van veestapel.

Gij wappie.

Nukubu is de paria in het fEUdale stelsel, plattrappen zonder omkijken.

Maar de politieke kaste is onaantastbaar, kan niet het pad gekruisd worden door voetvolk dat geeneens standing heeft.

art 50 is overbodig want 93