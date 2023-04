Goeiesmaandags. Daar zijn we weer met de wekelijkse update over de Demolitie van de Verzorgingsstaat. Gewoon weer business as usual, want voor de IND (VVD) is de asielinstroom ook maar gewoon handel. Hoe meer asielzoekers hoe beter hoe meer Miele's, magnetrons, linnenpakketten, ingerichte voorrangsflexwoningen en cruiseschepen. En als u er wat van zegt sturen ze de AIVD op u af, want dan bent u een extremist met chronische omvolkingstheorie en mag u niet meer meepraten (maar wel meebetalen). En dan nu de Vol = Vol Theorie in de praktijk Straks in de spits allemaal even opletten aub. Hoe drukker hoe meer opgefokte roodrijders. En dat is weer handel voor het CJIB (ook VVD).