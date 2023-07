U las vanmorgen al dat het het afgelopen jaar best druk is geworden in ons kleine landje en de kans is groot dat u het falende migratiebeleid zat bent. Een groot deel van Nederland is het namelijk beu dat dit al jaren voortslepende probleemdossier maar niet opgelost wordt, maar weet u wie er pas echt klaar mee is? De vvd! Het is de vvd die nu actie eist. De vvd die met de vuist op tafel slaat en een deadline stelt aan het kabinet. Deze vrijdag moet er een migratieplan liggen of anders... Wat precies de consequenties anders zijn weten we niet, maar ze doen wel heel goed alsof ze boos en streng zijn. Alsof zij DE partij zijn die het asielprobleem even gaan oplossen. Alsof niet heel Nederland weet dat het juist onder de leiding van de vvd mogelijk was dat dit dossier zo enorm uit de hand liep. Dat het een vvd-kabinet met een vvd-premier was waaronder de afgelopen jaren de migratiesluizen volledig open gingen zonder enige vorm van langetermijnvisie. De tassendrager van de partij die verantwoordelijk is voor de stoelslapers, overlastveroorzakers en hongerstakers denkt nu een grote mond te kunnen hebben over het migratiebeleid alsof Nederland niet weet welke politici ons tot dit punt brachten. De cognitieve dissonantie draait net als bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, de aanpak van de stikstof en de behandeling van de Groningse bevingsslachtoffers overuren bij de liberalen. Het zijn weer grote woorden om zieltjes te winnen, maar in de praktijk verandert het helemaal niets.