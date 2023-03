De asielopvang in Nederland was altijd al heel erg duur, maar is nu extra duur als gevolg van het complete wanbeleid rond opvangplekken en de vrijwel onbegrensde instroom die wekelijks weer 700 800 nieuwe bedvullers in Nederland aflevert. Het chronisch onderschatten van een voorspelbare crisis zorgt voor een aanhoudend tekort aan opvangplekken, waardoor wordt uitgeweken naar dure sporthallen, hotels en cruiseschepen en de rekening gestaag oploopt. De verwachte extra kosten voor dit jaar: drie miljard euro. En dat is alleen het geld dat naar het COA gaat, de totale kosten voor de maatschappij liggen waarschijnlijk vele malen hoger. We weten dat het een beetje afgezaagd is om te stellen dat we dat geld nu niet kunnen uitgeven aan de politie, de zorg of het onderwijs, maar dat is wel weer exact waar het op neerkomt. Echt verrassend is de extra rekening niet gezien de afgelopen 23 jaar de uitgaven aan asielopvang 21 keer te laag zijn begroot, maar een nakomende factuur van drie miljard euro is wel een nieuw record qua budgetoverschrijding. Het zal niet de laatste keer zijn dat records sneuvelen, want zolang die asielkraan wagenwijd openstaat, blijft het duur dweilen. Gelukkig krijgen we er zoveel voor terug.