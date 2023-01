Zo lang je asielzoekers hebt die op TikTok hun nieuwe luxe cruiseschip neerzetten, krijg je een volksverhuizing van asielzoekers binnen de EU. nos.nl/regio/noord-holland/artikel/31...

Zo lang er forse verschillen bestaan in uitkeringen, huisvesting en scholing, krijg je een volksverhuizing van asielzoekers binnen de EU.

Of wij moeten de opvang verder versoberen naar het Griekse model van overvolle tentenkampen, of Griekenland moet hun opvang in lijn brengen met onze hotels. Zeker als je het Dublincriterium wilt handhaven.

227.000 immigranten per jaar is niet tegenop te bouwen. Zo veel fysieke ruimte, stikstofruimte, bouwvakkers en installateurs hebben we niet. Zo verder is niet een kwestie van meer geld of beter beleid. We hebben de oppervlakte en mensen niet. We kunnen niet de hele wereld redden.

Voor de linkse kerk die de aanzuigende werking ontkent...

U leeft in een waanwereld en wordt tegengesproken door uw eigen asielzoekers. Deze vond Duitsland en ons te min en wil al weer weg: www.youtube.com/watch?v=vQPK03eSt1k Mensen die een oorlog verlaten hebben, zijn helemaal niet zo kritisch als deze groep. Honger maakt rauwe bonen zoet.

Onze eigen jongeren stellen het krijgen van kinderen uit omdat ze geen vaste aanstelling, geen carriere en geen huis hebben. De natuurlijke bevolkingsaanwas is negatief. Wij krimpen in. Het is misschien heel even tijd ook daar naar te kijken.