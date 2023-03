"Dan moeten we uit de EU" sprak VVD-leider Mark Rutte ooit op de vraag of de asielinstroom gestopt kon worden. En ziedaar, dat is exact wat er nu aan het gebeuren is. Onze Jantjes grijpen keihard in, in verre wateren, buiten de EU. Kapitein-ter-zee Ruben Brekelmans van het Zesde Instroomverminderingsflottielje HNLMS Bolkestein laat boordschutters Aartsen en Becker een salvo waarschuwingsschoten lossen om te voorkomen dat een NGO-boot van Timmerferries (Brussel) een half AZC aan boord neemt. Rubberbootje met migranten moest terug naar Libië, en er verdronk niemand. Fantastisch nieuws, want whoever saves one life saves the world entire, en er hoeft geen extra asielzoekerscentrum gebouwd te worden in een Natura2000-gebied. Leve de VVD, hoezee (3x)

Update: Vergeet dit topic. VVD verzuipt gewoon weer 800 woningzoekenden