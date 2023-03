De denkwijze van D66 bij monde van Bas de Ruig (Fractievoorzitter D66 Velsen):

"Het college zei: afspraak is afspraak. De boot gaat weg. Maar met een paar andere partijen dachten wij: het voelt echt niet goed [...] Wilden we per se vasthouden aan 1 maart, alleen maar om betrouwbaar over te komen? Dan zouden we de volgende zijn die duizend mensen in een kwetsbare positie opnieuw in onzekerheid storten [...]"

De Ruig keert het dus om.

Iedereen wist waar-ie aan toe was, ook de 1000 asielzoekers: het verblijf was voor 6 maanden.

Maar De Ruig presteert het om deze afspraak "in onzekerheid storten" te noemen.

Volslagen idioot en onbetrouwbaar deze overheid.

www.nrc.nl/nieuws/2023/03/03/velsen-n...