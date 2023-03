''... blijkt het jaarlijks binnenhalen van 20.000 apothekers en kermisbezoekers''

Ik dacht dat het in de jaren 2007-2012 - om en nabij; correct me if I'm wrong - rond dat aantal per jaar lag. Daarna liep het snel op, met als 'hoogtepunt' het 'Wir schaffen das' jaar 2015 met een instroom van 58.000 'asielzoekers', waarna er gedurende de coronajaren weer even een dip was, tot vorig jaar weer maar liefst 50.000 lieden zichzelf hier uitnodigden, en Eric vd Burg eind vorig jaar al voorspelde dat het er dit jaar nog meer gaan worden.

Het moet gewoon stoppen; finaal stoppen. En dan kunnen de Gutmenschen wel schamper doen over de ontmoeting hierover van Rutte met Giorgia Meloni - zie in de Volkskrant vandaag de column van Merel van Schoonhoven:

''Naast een Afrika-deal, waarvoor Rutte binnenkort met Meloni naar dat continent reist, moet er een opvangcentrum in Rwanda komen.''

"Daarnaast, het eerlijke verhaal is dat steeds meer mensen hun heil zullen zoeken in Europa, door aanhoudende conflicten, armoede en klimaatverandering elders. Schijnoplossingen, zoals goed bekkende retoriek over hogere muren en strengere controles, brengen niets.''

Wie zegt dat het 'schijnoplossingen' zijn? Ik ben ervan overtuigd dat het het enige is dat gaat helpen, niet die 'softe' onzin van do-gooders als Van Vroonhoven:

"Vluchtelingen moeten op een legale, menselijke wijze asiel kunnen aanvragen zonder te hoeven vrezen voor hun leven.''

Wanneer begrijpen dit soort mensen nou eens dat je die lieden, zodra ze de EU binnen gesneaked zijn, er nooit meer uit krijgt? En dat je niet iedereen kunt binnen laten die zichzelf hier uitnodigt?

Ook de half-seniele oldtimer Han vd Horst doet op de Joop weer een duit in het zakje:

"Mark Rutte heeft zijn bezoek aan de neofascistische premier van Italië zorgvuldig getimed. Hem is er alles aan gelegen bij dom en benepen Nederland bekend te staan als de leider die de vreemde snuiters buiten het land houdt.''

Je ziet het: 'vreemde snuiters buiten het land houden' wordt geassocieerd met 'neofascistisch'. Kennelijk moet je, om te bewijzen dat je niet fascistisch bent, voorstander zijn van het zo onbeperkt mogelijk toelaten van 'vreemde snuiters'. Nou, ik zou tegen Han en alle do-gooders zeggen: Fuck you, Han. Die buitengrenzen kunnen mij niet dichtgetimmerd genoeg zijn.