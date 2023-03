Even lollen om Amsterdrammelijke besonjes. Jaja grootstedelijk gedoe en nobody cares, maar het gaat over Natura2000-gezeik en dat is dan wel weer grappig. Welnu, dit is het geval. Boven Amsterdam liggen twee gemeenten, Oostzaan en Landsmeer, en die worden door Amsterdam gebruikt als afvoerputje. Windmolens? Die pleuren we lekker aan de gemeentegrenzen, zodat de grachtengordel er geen last van heeft, maar die onbeduidende buurgemeenten wel. Immers, Amsterdam is geweldig en de rest staat slechts in dienst van Amsterdam. Enfin, tussen Oostzaan en Landsmeer ligt Het Twiske. Dat noemt zichzelf een natuurgebied, maar in werkelijkheid is het een veredeld stadspark met een beetje water, een boel paden en heel veel van die gare halsbandparkieten waar types als Soya Boon zich laven aan de wondere wereld van een paar plukjes van meer dan tien bomen bij elkaar. Het Twiske is vanzelfsprekend uitgeroepen tot Natura2000-gebied, want als er in Nederland meer dan tien schele merels van hot naar her vliegen en een of andere varen uit de grond schiet wordt het uitgeroepen tot Natura2000 en dan mag er precies helemaal geen zak meer.

Het Twiske had nog wel vijf 'geluidsdagen' voor festivals, dan kon de jeugd lekker dansen en al die NIMBY-boomers janken dat die paar dagen in het jaar die andere 360 muisstille dagen keihard verpesten. Nu heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat er helemaal NIKS MEER MAG in dat """natuurgebied""", immers: GroenLinks is de partij van de totale mensenhaat en het verbieden van ALLES (wel lollig: de hardste pillenharksters op die housefestivals zijn de havergrieten van GroenLinks). Maar omdat GroenLinks Landsmeer heel hard aan het wapperen is met Natura2000-documentatie en de grote geldstromen van die paar festivals zijn afgesneden, kampt Het Twiske met een gat op de begroting van 80.000 euro. HAHAHA! Het is allemaal zo ongelooflijk kut. Nu is er natuurlijk ook een punt te maken dat het belachelijk is dat een """natuurgebied""" financieel afhankelijk is van festivals, maar het echte probleem is dat we misschien eens moeten kappen met de drang om iedere plas water met een verdwaalde ijsvogel te moeten uitroepen tot een regelverstikkend Natura2000-gebied.

Uitzicht vanuit het Twiske

Heren nemen een verfrissende duik in het Twiske