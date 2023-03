Het premierschap van Mark Rutte is inmiddels in de fase 'excuses maken voor de excuses' beland en het kan aan ons liggen, maar wij moesten opeens heel erg hard WEET JE WIE OOK VERMOEID ZIJN VAN TWAALF JAAR MARK RUTTE denken, toen Mark Rutte over vermoeidheid begon. Want wij weten wel wie er ook moe zijn. De Groningers, die zijn moe. De toeslagenouders, die zijn moe. De boeren zijn moe. De leraren zijn moe. De vuilnismannen zijn moe. De rechters zijn moe. De agenten zijn moe. De verpleegsters zijn moe. 'We' zijn onderhand allemaal moe, maar 'ze' gaan toch weer op de vvd stemmen. Tijd voor een sabbatical Mark. Of twee, of drie, of twintig.