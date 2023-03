De VVD is in Brussel lid van de europese politieke partij Renew Europe. En dat is nogal wat.

Renew Europe is namelijk ook de partij van Emmanuel Macron en van Guy Verhofstadt, de man die in Brussel al jaren als een ouderwetse volksmenner angstaanjagend staat te schreeuwen voor een sterkere EU en minder (lees: geen) zeggenschap voor de landen.

En ook belangrijk om te weten voor een rechts-liberaal, de formele leider van jullie Renew Europe is Stéphane Séjourné, die - het lijkt een bizarre grap - tot en met 2018 nog lid was van de uiterst linkse Franse partij Parti Socialiste.

Van Renew Europe is nog één andere Nederlandse partij lid: Jawel, D66. Laat dat even bezinken... Rutte loopt dus niet alleen aan de hand van Sigrid Kaag om op die manier lang op het minister-presidentspluche te kunnen blijven, hij volgt ook gewoon de koers van zijn Europese bazen. Rutte en de VVD zijn dus niet tijdelijk door 'noodzakelijke politieke compromissen' wat D66-achtig, het is inmiddels structureel en ligt verankerd in het Brusselse democratische doolhof.

Als je als VVD'er wil dat de VVD weer een rechts-liberale partij wordt, die baas in eigen Nederlandse buik wil zijn, kies dan op 15 maart een partij die geen onderdeel is van Renew Europe. Wellicht begrijpt de VVD dan dat ze zich weer los moeten maken van Renew Europe, schreeuwlelijk Verhofstad, Macron en Séjourné en al helemaal van D66.