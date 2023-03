Over 10 jaar lopen al jullie vrouwen met een hoofd rond, en de mannen gaan netjes naar het schunnige theehuis en de moskee of andersoortig gebedshuis. Dan is het over met je zorgvuldig opgebouwde sociale stelsel, want dat bestaat niet meer. Uiteindelijk eindigen we naar ik vrees ergens als zoveelste hellhole, zoals in vele delen van de wereld vrij normaal is. Het is de balans die zijn werk doet. Wen er maar aan.