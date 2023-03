Wat ik nu weer nergens lees in de Telegraaf is, dat het hier hoofdzakelijk om MOSLIMS gaat (zeg de T..... je mag ook islamieten schrijven hoor!.... niet zo van dat Politiek-correcte)... want men maakt mij niet wijs dat het hier om net gevluchtte Oekrainers gaat die in de rondte lopen steken.

Bij een grote Supermarkt in mijn woonplaats, waar ik vrijwel al mijn boodschappen doe qua eten, drinken, wasmiddelen, eten voor de kat enz.... werken al enkele maanden Oekrainse meisjes (als vakkenvulsters), met eentje heb ik een beetje kunnen praten in gebroken Engels... zij was pas 3 weken in mijn woonplaats, ik schatte haar op hooguit 16 jaar, een prachtig mooie meid die goed kon aangeven hoe zij en haar moeder en zus naar het gastvrije NL kwamen (haar vader is daar nog steeds aan het vechten) en zij en haar zus beiden al werkten, hun moeder kan echt geen woord Engels (of Duits) zodat het voor haar moeilijker is om werk te vinden.

Maar ik stond als 70+er bijna te janken in die supermarkt van het verhaal van dat meisje, wat zij heeft meegemaakt.... je zou zo'n kind zomaar 50 euro of zo willen geven (want zoveel verdienen ze nu ook weer niet als vakkenvulsters), maar je weet niet hoe zij daarop zou reageren.

Maar goed, zo reageerde ik ook 30 jaar geleden toen er in onze stad opeens 500 Bosnische vluchtelingen binnenkwamen, heb toen ook een beetje kunnen helpen en daar waren ze echt dankbaar voor... de verhalen die ik van ze hoorde waren vreselijk, denk er nog vaak aan terug en hoop dan ook dat NL aparte asielopvangcentra's maakt, waar dit soort Schorem (in het Telegraaf-artikel) geen voet binnen mag zetten.