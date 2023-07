Het is niet vol het is druk

Asielzoekers arriveren bij aanmeldcentrum Het Draagvlak - Ter Apel

Iedereen is van Europa en Europa is van iedereen. Het CBS telde GeenStijls wekelijkse InstroomUpdates bij elkaar op en wat blijkt? U wordt niet zozeer vervangen maar u krijgt wel steeds meer collega's in uw uitoefening van het Nederlanderschap. "In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee is de migratie voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. (...) Ruim 108 duizend mensen kwamen in 2022 naar Nederland door gebruik te maken van de richtlijn tijdelijke bescherming vanwege de oorlog in Oekraïne." Veel Sascha's en Carina's dus.

Maar ook het aantal niet-Oekraïense, niet-EU/EFTA-immigranten steeg met maar liefst 35%. 52% van de asielmigranten kwam nog altijd uit Syrië en ook aspirant-Nederlanders uit "Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea" staan nog altijd gewillig vooraan in de rij. Ook noemt het CBS het "Opvallend dat het aantal Russische kennis- en gezinsmigranten in 2022 is verdrievoudigd, vergeleken met eerdere jaren." Je vraagt het je af!

Uw Land in Staafjes