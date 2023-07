Oma redt land (ondertiteld)

Ja weet je. Eergisternacht waren er nog 'slechts' 719 aanhoudingen en gisteren landelijk 'slechts' 157, aldus France24. Kortom, oma bedankt en het was allemaal maar net op tijd want voor je het weet speel je Le Pen in de kaart. Gisteren wandelden 'nationalisten' in Lyon al over de etnoculturele breuklijn met leuzen als "Blauw, Wit, Rood - Frankrijk voor de Fransen" (onderstaand) en je vraagt je soms af, waar komt dat toch vandaan, die haat en white fragility?



Hedenochtend meldde de Franse Minister van Binnenlandse zaken dat een 24-jarige brandweerman "ondanks de zeer snelle verzorging door zijn teamgenoten" is "overleden" tijdens het "bestrijden van een brand van verschillende voertuigen in een ondergrondse parkeergarage in Saint-Denis." Er wordt met geen woord gerept over de daadwerkelijke doodsoorzaak en die is op moment van schrijven dan ook onbekend.

Gisteravond had Macron een bijeenkomst met zeven ministers en de burgemeesters van 220 getroffen steden. "Concrete maatregelen kwamen er niet uit het crisisoverleg. De president liet weten dat hij kabinetsleden heeft gevraagd alles in het werk te stellen om de orde te herstellen en de rust te doen terugkeren." 'Alles', dat is altijd een spijzig [ja dat is de Nederlandse vertaling van 'spicy'] begrip in een structurele crisis, een landelijke vormfout.

Macron heeft tijdens de bijeenkomst ook opdracht gegeven tot een "detailed, longer-term assessment of the reasons that led to the unrest". Nou, daar gaan de werkgroepen, overlegtafels, klankboorden, focus groups, feedback-fuiken en strategische adviesbureaus eens even goed het hoofd op breken.

Wist u trouwens dat de croissant een Ottomaanse halve maan is?

