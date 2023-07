Al gooi je het volledige Franse BNP tegenaan, de relplunderende ondankbaren zullen zich nooit aanpassen aan Frankrijk en de westerse mores. Zegt een Turks-Franse vrouw, dus dan mogen wij het ook zeggen. En anders deden we het ook, want sja - het is gewoon zo. De Republiek zal winnen, bezweren de politici, maar de straat zal altijd blijven sluimeren, soms oplaaien en op sommige plekken onherkenbaar en voor altijd veranderen. Armoediger, achterlijker, agressiever, allahakbarischer, met één gemene deler tussen straatprimaten en de struisvogels in pers en politiek: ze zijn geen van beiden voor recht of rede vatbaar.

Et alors, afgelopen nacht moest een burgemeestersvrouw met haar jonge kinderen op de vlucht in Val-De-Marne (ja, da's vlakbij Disneyland), omdat het reltuig een voertuig in de voortuin ramde en in de fik stak. Er waren 'slechts' meer dan 700 aanhoudingen, door ruim 45.000 politiemensen, en dat heet dan "plus calm", omdat het wat minder boelveel was dan de nachten hiervoor. Onderwijl stroomt het over: Brussel was al langer in buitenlandse handen gevallen maar zelfs Zwitserland is niet neutraal meer na plunderingen in Lausanne.

Het kleine keizertje van de Republiek spreekt vanavond (19u30) vanuit zijn Parijse Elysée-paleis zijn Frambozen toe, maar verwacht vooral geen vruchtbare woorden. Frankrijk is wat er gebeurt wanneer je op papier seculier bent, maar in de praktijk de antidemocratische patriarchaat-religie laat rotten in je buitenwijken. Ook al willen de meeste mensen er niet naar luisteren, laat het toch een waarschuwing zijn. Ooit moet de verlichte wal de piratencultuur van het migrantenschip toch keren.

Enfin. Hieronder de vrome bleekbekkies van de Franse premier en MinBiZa bij de bewoner van de belaagde burgemeesterswoning, omdat het zo lekker veelzeggend machteloos is. Hierboven een supercut (om niet te zeggen: superkut) van de WRAAK van de Miskende Migranten, omdat de Kellog's te duur zijn (!) en daarom de Aldi deaud moet. Wat een culturele weelde, wat een intellectuele verrijking. En allemaal onze eigen schuld hè.

Video disclaimer: De beelden komen in willekeurige volgorde uit Marseille, Parijs, Strasbourg, Nice, Rennes, Montpellier, Metz, Lausanne (CH), Brussel (B), zijn verzameld via (Franse) Telegramgroepen en Franse nieuwskanalen. Je ziet relschoppers en politie, vuurwerk en autobranden, brandende gebouwen (waaronder een school) en nee, we hebben we niet alles geverifieerd maar het meeste is sowieso van afgelopen nacht.

Bescheten bleekmuiltjes bij de getroffen burgemeester

Nog meer treurbeelden van zaterdagavond