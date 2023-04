Negen maanden wachten op de IND. Hebben ze enig idee hoe lang mensen hier wachten op schade herstel van hun woning in Groningen, op hun eerste woning om uit te kunnen vliegen, op de tegemoetkoming in de toeslagen affaire, op zorg/operatie? Je staat niet in de enig rij hier in Nederland. Aangezien je het hier blijkbaar niet naar je zin hebt kan je beter elders je heil zoeken. Je verlaat in Nederland niet huis en haard in tegenstelling tot vele in de andere rijen voor overheidsloketten.