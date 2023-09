Nederlanders worden over het algemeen als zeer vriendelijk, maar ook als bijzonder naïef beschouwd door de Polen, en daar kan ik me wel in vinden. Ik woon nu al 20 jaar in Polen en ik voel me hier prima. Ook de belastingdienst hier is blij met mijn bijdragen; ik heb persoonlijk meer dan 5 miljoen euro afgedragen en ik heb een IT-bedrijf met 200 medewerkers opgezet waarin ik 110 miljoen euro aan belastingen heb betaald. Nu ben ik bezig met het ontwikkelen van toerisme, na het verkoop van mijn IT bedrijf.

Ik ben voornamelijk naar Polen verhuisd omdat Nederlandse steden zo snel veranderden, en ik houd eigenlijk wel van het stadsleven. Het voelde als een noodzakelijke keuze om te vertrekken. Af en toe bezoek ik vrienden en familie in Nederland, maar eerlijk gezegd zou ik nooit meer willen wonen in Nederland. Het is er alleen maar erger geworden sinds mijn vertrek, en ik denk niet dat dat zal veranderen zolang ik leef. Het gaat jullie goed, Nederlandse vrienden, maar voor mij is Nederland helaas verleden tijd.