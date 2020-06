Zojuist wat filmpjes bekeken van de Franse stad Dijon waar Hyena's tegen ratten vechten.

Sommige filmpjes zijn gemaakt door Franse inwoners, die doodsbang vanuit hun appartementen, fluisterend en vooral niet te dicht bij het raam, schokkerige filmpjes maken van de import-barbaren uit de Maghreb en de Kaukasus, zwaar bewapend en openlijk pronkend met hun pistolen, Kalasjnikovs en machetes, die de openbare ruimte hebben geannexeerd en elkaar proberen af te slachten.

Geratel van machinegeweren in, en rookpluimen boven de stad. "Allahu Akbar"-gekrijs overal.

Er is godverdomme al dagen een complete burgeroorlog aan de gang daar, die bovendien bezig is over te slaan naar andere steden met importbarbaren, en niets, maar dan ook helemaal niets hierover in het NOS-Journaal of in het policor zusje op RTL. Of in de rest van de media. Want immigranten. Want stigmatiserend.

In die filmpjes kunt u er getuige van zijn op wat voor enorme schaal er moorddadig wapentuig verstopt ligt onder de ruftende matrassen van het import-crapuul in de banlieues. En reken maar, dat het in de Nederlandse steden, waar de wijken met het meest grootschalige wapenbezit en het grootste percentage vechtsport-beoefenaars eufemistisch "kwetsbare wijken" worden genoemd door de verbloem-speak van de linkse zelfvernietigers, niet anders is.

Ga er maar vanuit dat ons dat hier óók te wachten staat, in welke vorm deze stammen-en rassenoorlog zich dan ook zal manifesteren.

En ik weet dan al bij voorbaat waar zich de écht 'kwetsbare wijken' zullen bevinden.