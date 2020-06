Maar de voormalige Franse kolonie Frankrijk is weer open voor bezoekers uit Schengen! En geen dag te vroeg, want verdomme wat begonnen we het te missen. Zelfs de Fransen mogen de Fransen niet en hun taal verdienen ze al helemaal niet. Maar kamperen kun je er. Noem ons iets heilzamers dan met de sleurhut naar de Dordogne stop maar met proberen. Nee maar even serieus. Waar gaan we nou liever op de slippertjes na het ochtendpeukie naar de campingwinkel, om vervolgens als een triomferende mammoetjager terug te keren met twee stokbroden onder de arm, deze daarna daarna open te zagen en in het ochtendzonnetje te besmeren met Calvé pindakaas met nootjes die we van huis meegenomen hebben omdat we gekke henkie niet zijn.

Corona ook in Frankrijk definitief overgewaaid

Fier en waardevast!