Macron meldde gistermiddag dat de piek van het geweld en arrestaties voorbij waren, al moeten we de dagcijfers van gisteren nog onder ogen krijgen. Sinds vrijdag zijn er krap aan 4000 arrestaties verricht, waaronder meer dan 1.200 minderjarigen. Tijdens zijn bijeenkomst met 250 burgemeesters van 'getroffen' steden stelde Macron het idee voor tot boetes per supersnelrecht voor de ouders van minderjarige vandalen en plunderaars.

En ook het Franse VOLK voelt het in de portemonnee, want zij geven al hun geld aan de (familie van de) agent die Nahel doodschoot. De GoFundMe voor de agent staat op moment van schrijven op €1.636.240. De fundraiser voor de familie van Nahel Merzouk staat op zo'n €400K.

De NOS (!) beweerde overigens dat Nahel "geen strafblad" had. Maar dat is tot ieders verbazing dus gewoon niet waar. Nahel had op 17-jarige leeftijd al maar liefst 15 strafrechtelijke aantekeningen en 5 maal verzet bij verkeersaanhouding op zijn naam staan. In september zou hij terecht staan bij een jeugdrechtbank voor zo'n verzet, dat het weekend voor zijn dood plaatsvond.

Het meest vooraanstaande Engelstalige Franse nieuwsnetwerk France24 schrijft dat deze donatie-verhoudingen reden zijn voor "shame and anger among many French people." Nou, we durven dubbel en dwars aan dat het wel mee valt met die 'schaamte en woede'. Maar die sturende berichtgeving is sowieso reden om France24 als zodanig even onder de loep leggen. Want een redactioneel commentaar prominent op hun voorpagina bijvoorbeeld, leest gewoon als een eenzijdige hallucinatie die 'jongeren' elk agentschap ontzegt. De kop: "Fresh protests against police violence rooted in decades of harassment, inequality".

Als zulke volstrekte eenzijdigheid op het grootste Engelstalige Franse platform de norm is, dan zetten wij er hier even een tegenovergestelde eenzijdig tegenover, en dan mag u de waarheid er zelf ergens in het midden tussenuit vissen. De Frans-Algerijnse essayiste Fatiha Boudjahlat bijvoorbeeld, die in eenzelfde achterstandswijk als Nahel opgroeide wil niets weten van vermeende achterstelling, uitsluiting en intimidatie:

"Alles is er: een zwembad, een mediatheek, een sporthal, nieuwe of gerenoveerde scholen. Er wordt veel geld gestopt in het opknappen van flats en allerlei jeugdverenigingen. Frankrijk is een genereus land. (...) School, serieuze zaken, eerlijkheid: dat zijn bij ons Algerijnen geen belangrijke waarden. Het draait om halal, de ramadan en spullen bezitten. Deze jongeren willen laten zien dat dit hún grondgebied is. Zij willen de staat eraan herinneren dat ze collectief onaantastbaar zijn. Het is een aanval op Frankrijk."

Ook verwerpt ze het idee dat de oproep van Nahels oma iets te maken had met het afnemen van het geweld: "Alles wat makkelijk te plunderen en te vernielen viel, is nu ook wel leeg en kapot. Maar extreemlinks en allerlei sociale clubs geloven graag dat haar woorden hebben geholpen. Zo kunnen ze het idee in stand houden dat er na de dood van Nahel een politieke en sociale opstand is uitgebroken. Maar het gaat om klassiek straatgeweld, niets meer en niets minder."

Frans-Algerijnse essayiste Malika Sorel zet het eigenlijk nog harder aan:

"Ze verwerpen onze maatschappij, en hebben geen respect voor onze wetten en gebruiken, want die passen niet bij hun eigen principes en waarden. Een deel van de mensen die in eigen land weinig tot niets had, heeft een enorme haat tegen Frankrijk ontwikkeld doordat hun steeds opnieuw wordt verteld wat dit land allemaal wel niet fout doet."

In gerelateerd nieuws is er afgelopen zaterdag in Marseille trouwens een 27-jarige 'demonstrant' overleden. Volgens een Franse aanklager was "de waarschijnlijke doodsoorzaak een gewelddadige inslag op de borstkas door een 'flash-ball'-projectiel dat gebruikt wordt door de oproerpolitie." De aanklager specificeert echter nergens of het wapen is afgevuurd door de politie of door 'demonstranten' die het wapen hadden bemachtigd. Hier las u eerder al ons diepte-essay over het Brügger & Thomet GL06 40mm FLASH BALL wapenplatform dat de Franse oproerpolitie destijds massaal inzette tegen de Gele Hesjes.