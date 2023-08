Bij de Raad van State lopen ze de hele dag een eerbiedwaardig instituut te spelen dat er heus wel spijt van heeft dat het allemaal zo is misgegaan toen met die Toeslagenaffaire, en dat het toch allemaal de schuld is van iedereen behalve de Raad van State. MAAR ONDERTUSSEN! Als ze even kunnen slijmen bij Hugo de Jonge die engnek die nu nog op VWS zit en zijn openbaarheid hatende ambtenaren, dan zullen ze het niet laten. Ook als ze daarvoor moeten verzinnen dat de rechtspraak last heeft van allemaal gemene burgers die de Wet Open Overheid misbruiken. Die gemene burgers bestaan namelijk helemaal niet. Er bestaat alleen een gemene overheid die de Wet Open Overheid misbruikt, door zich keer op keer niet aan de Wet Open Overheid te houden. Maar wat dan weer ontzettend lollig en ironisch en tegelijkertijd gekmakend is: dankzij diezelfde Wet Open Overheid weten we 100% zeker dat de Raad van State LIEGT DAT HET GEDRUKT STAAT. "De Raad van State schreef in zijn jaarverslag dat burgers de Wet open overheid misbruiken om dwangsommen binnen te slepen, wat tot overbelasting van de rechtspraak zou leiden. Het instituut weet dat die bewering niet klopt, maar besloot desondanks zijn jaarverslag niet aan te passen. Dit blijkt uit interne stukken, vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid." Haha. Hahahaha. Ha.

PS De Raad van State moet kapot

OEPSIE