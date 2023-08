Op het plaatje hierboven twee staatssecretarissen en een minister die alle drie in meer of mindere mate verantwoordelijkheid dragen voor de Belastingdienst en de afhandeling van het toeslagenschandaal in het bijzonder. Het trio zit een Nationale Vergaderzaal waarin een meerderheid van de partijen akkoord ging met de wet die die afhandeling mogelijk moet maken. Maar deze afwikkeling verloopt zo traag als dikke stront door een trechter. Vandaag heeft de Raad van State daar goed en slecht nieuws over. Het goede nieuws: de rechtbank Midden-Nederland heeft in april van dit jaar de Belastingdienst ten onrechte een veel te lange termijn gegeven om te beslissen op aanvragen voor compensatie in de hersteloperatie toeslagen. Dat geldt ook voor de te lange termijn die de rechtbank heeft gegeven om op bezwaren van gedupeerde ouders te beslissen.

Wat het Hoge College van Staat brengt op het slechte nieuws: die termijnen maken geen bal uit. Uit de uitspraak van vandaag over de kwestie: "De termijnen in de Wet hersteloperatie toeslagen zullen ook in de toekomst niet worden gehaald en de hersteloperatie komt onder druk te staan door het instellen van talloze beroepen gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Op het moment dat de Wet hersteloperatie toeslagen in werking trad, was echter al duidelijk dat de termijnen niet zouden worden gehaald. (-) De wetgever heeft desondanks die termijnen niet willen aanpassen. De Afdeling bestuursrechtspraak begrijpt dat het politiek gecompliceerd ligt om gedupeerde ouders met (nog) langere wettelijke termijnen te confronteren. Maar het ligt niet op de weg van de bestuursrechter dit probleem dat de wetgever heeft gecreëerd op te oplossen (-)." De Raad van State gooit de bal dus terug en kan naar eigen zeggen geen structurele, collectieve oplossing voor dit probleem bieden. Wie dan wel? "Dat kan alleen de wetgever doen door de wet aan te passen of te komen met een andere voorziening of oplossing." Dat gaat dus over de wetgever die nu demissionair is en de medewetgever die met reces is en zich opmaakt voor de verkiezingen. Dit komt voorlopig dus niet goed, toeslagenschandaal schrijf je met de t van teringzooi en tranendal.