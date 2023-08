Nederland is klein, daarom is het stikstofprobleem 'een landelijk probleem'. Andere gebieden in de EU van dezelfde omvang hebben hetzelfde of een groter probleem. Maar omdat zij ;maar een onderdeel zijn van een land' voldoet het land dan wel aan de norm. Teruggerekend naar inwonertal valt door de dichtbevolktheid de neerslag in Nederland (en Vlaanderen) dan weer juist mee, in internationaal perspectief.

Nederland moet gewoon Brussel vakkundig en beleefd negeren. Wat gaan ze doen, tanks sturen? Hooguit dreigt men met een boete maar zelfs dat is voor hen een risico want dan kan Nederland weer dreigen haar afdracht te verminderen, en we zijn als een soort gekke henkie met afstand de grootste nettobetaler.

www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenb...