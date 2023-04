@Basil Fawlty | 25-04-23 | 00:23:

Ik kijk zo af en toe ook naar de Guardian/Observer (zijn beter te pruimen dan de Independent). Ook heeft de Guardian in het verleden netjes toestemming gevraagd toen ze een filmpje van mij van een simulatie op hun site wilden plaatsen. Maar terug naar de Britse kranten. Daar heb je tenminste de keus...

Je kent het geheid, de klassieker van PM Jim Hacker:

The Daily Mirror is read by the people who think they run the country. The Guardian is read by people who think they ought to run the country. The Times is read by the people who actually do run the country. The Daily Mail is read by the wives of the people who run the country. The Financial Times is read by people who own the country. The Morning Star is read by people who think the country ought to be run by another country. The Daily Telegraph is read by the people who think it is.

Bernard Woolley: Sun readers don't care who runs the country - as long as she's got big tits.