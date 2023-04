Lijsten met feiten-ontkennende reacties. Dat het allemaal lastig oplosbaar is, lijkt me zonneklaar, maar het zijn ook fundamentele keuzes, waarover de mensen het niet eens zijn. wat voor de een een lapje waardeloze nepnatuur is, beleeft een ander juist als essentieel en wat de ene als een onvervreemdbaar erfrecht ziet, zoals het fokken van varkens voor de export, ziet de ander weer als nodeloze vervuiling van de leefomgeving en zo heb je op klimaat hetzelfde: Sommige vinden het allemaal loos alarmisme, andere zien de wereld ten onder gaan.

Je kan niet iedereen tevreden stellen, er zijn harde en essentiële keuzes nodig. Feiten ontkennen, wegkletsen of de kop in het zand steken is wat ik de laatste jaren aan terrein zie winnen.

Of we zeggen: Weg met de natuurgebieden en we worden een nog groter agro-powerhouse, of we pakken de stikstof rigoureus aan en halveren de veestapel. Waar het nu heengaat: Pappen en nathouden, weer vier jaar langer. Om dan over vier jaar voor exact dezelfde keuzes te staan. Dus maak keuzes, stippel helder belied uit en voer dat uit. Dan kan iedereen weer verder, boeren met innoveren of verkopen, natuurbeheerders, vee-exorteurs enzovoort. Maar dit uitstellen van beleid, het is een doodlopende weg.