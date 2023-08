Dilan's reactie van Haags gedoe is op deze uitspraak van Timmerfrans:

"Ik heb gezien dat de VVD, zeker onder Rutte, in staat was iedere coalitiepartij te vermorzelen in een coalitie"

En dan gaat ze er toch echt wat te gemakkelijk aan voorbij, want ik zie in deze uitspraak een Timmerfrans die de PvdA schoon wil wassen van hun deelname aan Rutte II (waar Fransie zelf minister was).