Het is officieel: de VVD sluit de PVV niet langer uit. Een maand geleden zei Ruben Brekelmans al iets in die richting (wat leidde tot fittie tussen Geert Wilders en Jan Paternotte), een stijlbreuk met wat fractievoorzitter Sophie Hermans kort daarvoor beweerde. Maar sinds deze week is er een nieuwe VVD partijleider in town en Dilan Yesilgöz laat er geen gras over groeien. Háár VVD gaat de PVV zoals Mark Rutte voorheen wel deed dus niet langer uitsluiten. Tegen De T. zegt ze: "Maar ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Hij heeft rond de val van het kabinet gezegd: het wordt tijd dat we over onze ego’s heen stappen en dat we kunnen kijken hoe we het land verder brengen. Ik sluit geen kiezer uit, partijleiders moeten vervolgens met voorstellen komen. Het is een uniek moment met zoveel nieuwe politieke leiders.” Dat wordt een spannend weekeinde met al dan niet driftig ledenpassen verscheurende VVD'ers.

INSTANTUPDATE: Rutte zojuist in zijn wekelijkse persconferentie over de koerswijziging van zijn opvolgster: "Ja, ben ik het mee eens. Ga ik verder niets over zeggen. Zij is nu degene die sturing geeft aan de partij. Ik steun haar lijn."

Geert vindt het goed nieuws

Dat was vroeger wel anders

Dilan heeft zojuist Rob heel verdrietig gemaakt