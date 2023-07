Fittie op de vrijdagavond. Eerder op de dag heeft VVD buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans in EW gezegd dat de VVD samenwerking met de PVV na de verkiezingen niet uitsluit; dealen met Geert Wilders kan volgens de liberaal nodig zijn om de asielstroom in te dammen (dat is overigens een breuk met wat de tassendraagster twee weken geleden zei). D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is furieus wat leidt tot bovenstaande fittie tussen de twee fractievoorzitters. Paternotte beschuldigt Wilders van Poetinliefde, de PVV'er neemt dat niet en geeft een kijkje in de keuken: de D66'er met de exotische achternaam zou Wilders hebben gesmeekt om een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte zodat hij dat zelf niet hoefde te regelen. Paternotte reageert in de beste D66-traditie met de suggestie dat Wilders wel gedronken zal hebben. Wordt vervolgd want de PVV-leider zal nu wel wat bewijs moeten laten zien.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Paternotte Wilders beschuldigt van sympathieën voor Vladimir Poetin. Het ging ook al los tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar. Iets wat we de komende tijd vermoedelijk vaker gaan zien. Met het vertrek van Sigrid Kaag kan D66 wel een blosje op de wangen gebruiken, Geert Wilders is daar qua profilering perfect voor wist Alexander Pechtold al.