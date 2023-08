Het is een lichtgewicht en iemand die inderdaad niet snel geraakt is. Ik denk dat hij in de politiek een mooie carrière ziet en het maakt hem allemaal niet zo uit. In de kamer zitten? Dan gaat hij toch lekker in de kamer zitten.

In de regering? Dan wordt hij toch lekker minister van iets. Geen enkele schaamte wanneer hij onzin verkoopt die het schaamrood op de kaken zou moeten geven. Rob dobbert voort.

Toch vind ik Jetten prettiger dan Kaag die gewoon ronduit arrogant is en haar dedain voor iedereen die ze gewoontjes vindt (vrijwel iedereen) niet onder Louis XIV’s of sofa’s stak.

En dan die ranzige types als Paternotte, Sjoerdsma en de Groot. Mensen die keihard liegen, intimideren, laster verspreiden.

Ik weet het niet zeker, maar kan mij bij Jetten voorstellen als je met hem in een café zit dat hij nog wel prettig gezelschap is, op een oppervlakkige manier.

Hij verdient ook wel een compliment voor zijn eerste termijn als lijsttrekker. Zijn presentatie was ronduit onbeholpen, maar waar er veel zullen zijn die dat dan gepikeerd negeren als er kritiek op komt, heeft hij een cursus gedaan om die presentatie te verbeteren. Geeft een fout toe, doet er wat mee. Prima.