Rob is om van te houden.

Rob is uitstekend geschikt als nieuwe leider van Nederland in wanhoop. Dat vindt Rob tenminste zelf. Rob was er dan ook altijd in zijn hoofd bij. Hij stond voor de spiegel midden tussen de wappies koffie te drinken. Hij liep te vlaggen met de Turken over de Maas en hield vele foeigesprekjes met de mocromaffia en de handjes vast van de toeslagenouders. Rob is namelijk een heel gevoelige jongen, die met beide poten in de Groningse klei is blijven staan naast de boeren. En als Rob met vakantie gaat naar een intolerant land, is ie zelfs privé zo verdomde inclusief; dat ie een vriendinnetje meeneemt om zijn geaardheid te verloochen. Zo is Rob en zo is Rob altijd geweest. Ja hallo. Je wordt nu eenmaal zo geboren, daar kies je niet voor. Dus stem op Rob.

Rob heeft altijd op de Kaagbaan lopen azen. En nou heeft ie z'n roze cape uit de kast gehaald klaar voor weer een nieuwe start als superheld.

Alles wat je in Rob propt, herhaalt Rob, totdat zijn geheugen vast loopt. Rob is de moderne politicus bij uitstek. Een voorbeeld voor velen. Zo voorbeeldig dat de Jostiband een nummer geschreven heeft; Rob for President. De kakafonie is niet om aan te horen, maar dat tekent Rob wel. Prima voor een handvol geestelijk gehandicapten, niet meer dan dat.

Toch betalen we maar al te graag miljarden en miljarden, opdat Rob tenminste maar lekker in z'n vel kan blijven zitten. Want dat doet Nederland in wanhoop gebracht door figuren als Rob. Maar daar hebben het niet over, anders gaan we kunnen gaan kwetsen en dat is taboe. Hopelijk kan dat bij Collegetour ook eens duidelijk uitgelegd worden. Dat we allemaal nou weer enorm veel van Rob moeten gaan houden omdat het toch zo'n lieverd is.