Dit onvergetelijke beeld kun je horen

De lange stilte voorspelde al veel goeds: Sigrid Kaag is niet langer beschikbaar om geen eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden, deelt ze via het confessionele Trouw. De kakkineuze diplomate, die in 2021 een eenmalige kans liet liggen om Nederland van Rutte te verlossen maar verzuimde en zichzelf daarmee zelfs bij voorheen bevriende pers tot politieke piñata reduceerde; de vrouw die al maandenlang op afscheidstournee is zonder werkelijk weg te gaan en zelfs díe shine door Rutte heeft laten stelen, nou die vrouw dus, laat nu toch de boel aan Frans van Drimmelen Paternotte en maakt de pleiterik naar een Hoge Post in een diplomatieke green zone van een conflictgebied. Of zo. Als ze d’r gordel maar om doet op de weg naar de grens. Wij willen mevrouw Kaag bedanken dat ze nooit premier werd, voor de fantastische kwoots en natuurlijk het onvergetelijke tafeldansje, en we hopen dat ze heel snel de rust zal vinden die wij onszelf ook zo ontzettend gunnen. Geachte mevrouw Kaag, beste Sieg, het ga u goed, het was niet gezellig, tot hopelijk niet wederziens en een fantastisch leven buiten Nederland gewenst. Nigèr! Adieu!

Wie zijn die mensen? Natuurlijk gaf ze het afscheidsinterview bij de journaliste fangirl die een boek schreef over Kaag.

Sigrid Kaag, of waarom het voor niemand werkte

Het is laat. Kwartje in de jukebox dan maar