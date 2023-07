@Blonde Nel | 13-07-23 | 12:37:

Ben niet eens zo'n Kaagfan, dat is het komische. Waar ik wel moeite mee heb ik die kinderachtige haatcampagne. Waarbij het zeer, zeer zelden om de inhoud ging maar eigenlijk altijd op de vrouw werd gespeeld. Heks, Kaagmens, hautain, arrogant, enzovoort, wat ook allemaal nog eens onzin is. Ze is een volkomen normale, zij het hoger op[geleide en in de diplomatie zeer ervaren vrouw, die nu eenmaal wat meer kan dan gemiddeld en toevallig een studie aan Oxford deed (of zo) en kinderen die ook Engels praten wat niet raar is als ze vooral in het buitenland woonden.

Ze is ook nog eens opgegroeid in een gewoon rijtjeshuis-gezin. Niks elitairs aan maar was wel ambitieus. Dat is echter voor gefrustreerde en door onze Lieve Heer kleingeschapen types en maaiveld-figuren voldoende om haar totaal af te branden. En dat vind ik zielig. Niet voor Kaag want die kan daar wel tegen, maar voor de staat waarin dit land verkeert, wegens het bedroevende niveau waarop de discussies over bijzaken gaan en nooit over de inhoud.

Kaag heeft weinig voor elkaar gekregen inderdaad, maar is tot het einde toe op de inhoud politiek blijven voeren en had niet gemakkelijke dossiers als minister. Waar ze fout is gegaan, als belangrijkste punt is het "hier scheiden onze wegen" moment. Had ze daar de poot stijf gehouden en had ze Rutte naar huis gestuurd, dan hadden we echt politieke vernieuwing gezien maar ze ging voor de electorla ewinst en de kans om een kabinet zodanig vorm te geven naar eigen wens, door de steun aan Rutte 4 als wisselgeld te incasseren.

Dat is geen nieuw elan, maar oude machtspolitiek in nieuwe zakken en daarop heeft D66 een val gemaakt in de peilingen en eerlijk gezegd is dat ook terecht. Er was te weinig vernieuwends aan Kaags leiderschap.