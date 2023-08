Voor degene die het interesseert waar ons aan uitgegeven wordt:

www.youtube.com/watch?v=6mU_b_mqCZI

Overigens, de grootste vijand van de Oekies zit niet in Moskau, maar in Berlijn, Parijs, Brissel, enz.

Ondanks het leeghalen van depots een het overmaken van enkele miljarden een teken van goede wil is, mag er ook wel eens wat kritischer gekeken worden in hoeverre Rutte en co. daadwerkelijk hart voor de zaak hebben. Want nu de werkelijke staat van de wereldorde al een anderhalf jaar lang voor elke blinde helder te zien is, lijkt er structureel weinig te gebeuren.

In tegendeel, na dertig jaar elkaar in slaap gesust te hebben, wordt er nog steeds eindeloos geouwehoerd over wie wat gaat en doen en dat vooral Brussel de regie daarin moet nemen. U weet wel, de EU-pijperij waar de dames en heren boomers en hun huidige opvolgende generatie patent op hebben.

Destijds heeft Edith Schippers onze nationale vaccinindustrie verpatst met allerlei niets waard gebleken beloften over behoud ervan voor Nederland. Ook is al jaren bekend dat we volstrekt afhankelijk zijn voor de basisgrondstoffen van medicijnen van verre bevriende naties zoals China. En wat is er in de tussentijd aan gedaan denkt U? Ziet U de parallellen?

Incompetentie, van de likes of Ollongren, Rutte, en co., is de grootste vijand van onszelf en een soeverein (en ja, corrupt) Oekraïne.