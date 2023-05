Ach, er wordt weer een hele hoop misbaar gemaakt van die tweet van Caroline vd Plas.

Kijk, zelf vind ik het geweldig dat Zelensky op bezoek is in Nederland, en ik zou zeker naar zijn toespraak zijn gaan luisteren als ik daarvoor in de gelegenheid was. Ik vermoed dat hij geen idee heeft van wat voor bijzondere dag het vandaag in Nederland is, nou ja, nu inmiddels misschien wel, maar ik neem aan dat hij is uitgenodigd door de regering. Als de regering had gezegd: ''Sorry, Volodymyr, 4 mei komt effe niet zo goed uit. Kun je volgende week komen?'', had hij dat vast wel gedaan.

Maar dat Caroline zegt: ''Ja, dit bezoek heb ik niet geregeld op deze dag, er is in de TK niet voor of tegen gestemd, maar het is eenzijdig door de regering geregeld, en ik heb goede redenen om er niet bij aanwezig te zijn'', dat mag ze wat mij betreft vinden en dat standpunt heb je te respecteren. Ook zo'n Sjoerdsma heeft dat te respecteren.