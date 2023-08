Zij hielden coalitie overeind. Kleine partij met veel invloed. Kijk voor de gein eens naar de verboden die die bidlippen er doorheen wilden drukken. Als er 1 partij is die achter je voordeur wil meekijken dan is het wel die zure hervo partij en de grote partijen stemden in met kleine doch ingrijpende maatregelen want anders geen pluche. Zeer enge partij. En komende verkiezingen krijgen die gewoon weer 5 zetels want electoraat zijn gelovige volgende schapen. Ik heb liever met een hard core socialist, communist of gladde Limburgse/Brabo katho te doen want dan weet ik waar ik aan toe ben dan die enge glimlachende CU types. Zie de huidige voorvrouw die "ballistic" ging over een eenvoudige reclame poster in Utrecht.