Zal meer eigenbelang zijn dan ruggengraat! Ik wacht nog even af, want de democratie is ver te zoeken in dit gestoorde land. De democratie is overigens overal stuk, want een vrije bevolking is een doorn in het oog van politici, partijen die de pure vorm van democratie voorstaan willen ze dan ook het liefst verbieden (fvd) en referenda zijn ook afgeschaft in dit zo vrije land.

We zitten onder de plak van de wef, who, eu, en de wurgverdragen die onze dwingen achterlijk volk uit achterlijke landen op te nemen, die ons land achterlijk maken.

Dus wat verwacht je dan nog op lokaal niveau?