Dit is wat politiek verslaggever Xander van der Wulp in een interview in de Volkskrant beschreef hoe dat bij die streek naar Remkes is gegaan: "Tijdens de formatie van dit kabinet liet een D66-spindoctor jou in een achtergrondgesprek weten dat er bij informateur Johan Remkes tijdens de onderhandelingen ‘enige drank in de man’ zou zijn geweest. Jij vond dat zo’n verregaande ‘spin’, dat je besloot het op de NOS-website te melden.

‘Dit gebeurde tijdens een formatie die al maanden duurde. Ik vond het veelzeggend over de onderlinge verhoudingen dat een belangrijke partij de positie van de informateur zo actief probeerde te saboteren. Ik heb nog gecheckt of het een foutje was, een mislukt grapje, maar collega’s hadden hetzelfde te horen gekregen. Toen wist ik: dit is een soort campagne tegen Remkes. En ik vond dat ik dat moest melden, inclusief van welke partij het kwam. Remkes stuurde aan op een vierpartijenkabinet met de ChristenUnie naast VVD, CDA en D66, terwijl D66 liever met PvdA en GroenLinks wilde. Dus moest hij maar weg. Zoiets zal het zijn geweest. We hebben het geplaatst en de spindoctor in kwestie was heel kwaad. Nou, dat is dan zo. Ik heb zelf vrij snel het initiatief genomen om die relatie te herstellen, uiteindelijk moet je daar zakelijk in zijn.’ "

