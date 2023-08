Zeldzame foto van Sjoerd Sjoerdsma LACHEND in de Tweede Kamer. Op de dag van z'n inauguratie, het lachen is 'm daarna wel vergaan. Moraliserend, belerend, wapperend met het vingertje en hautain: als je vertrekpunt altijd maar negatief is en je met zichtbaar chagerijn je onbegrip spuit over mensen die misschien net wat anders over dingen denken dan jijzelf, dan wordt het ook nooit wat. WAT EEN VERLIES! Gelukkig hebben we wel gelachen. Na de klik, Sjoerdsma Greatest Hits. Doei!

Ploert Ploertsma vuistdiep in drankrel Remkes

Sjoerd Sjoerdsma tracht de eerbiedwaardige informateur J. Remkes te beschadigen met de DRANKREL VAN DE EEUW



Sjoerd Sjoerdsma waarschuwt China nog 1x

Sjoerd Sjoerdsma is helemaal Team Taiwan en misschien dat China dan wel buigt voor Sjoerd Sjoerdsma



Hahaha. Sjoerd Sjoerdsma pijpt eigen Wikipedia-lemma op alsof het 2002 is

Sjoerd Sjoerdsma maakt van de Wikipedia-pagina van Sjoerd Sjoerdsma de persoonlijke pr-pagina van Sjoerd Sjoerdsma



Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil Europa in kernoorlog storten

Sjoerd Sjoerdsma zat een keer in een oorlog (anders geformuleerd: Sjoerd Sjoerdsma mocht in Afghanistan koffie halen voor de ambassadeur) en dus moeten er VEEL MEER WAPENS naar Oekraïne



Wie ziet Sjoerd Sjoerdsma (D66) op een foto met Zelensky?

Sjoerd Sjoerdsma heeft een grote mond over Caroline maar waar is Sjoerd Sjoerdsma zelf



D66 na Taghi: 'Dan IS-kinderen ook terughalen!'

Sjoerd Sjoerdsma stuurt de domste tweet van het jaar (I)

Sjoerd Sjoerdsma zat weer aan de drank

Sjoerd Sjoerdsma stuurt de domste tweet van het jaar (II)



Schijnheilige ploert Sjoerd Sjoerdsma dagdroomt over short gaan op de Oekraïense economie

Sjoerd Sjoerdsma fantaseert over 'bakken met geld verdienen' door short te gaan op de Oekraïense economie

D66'er Sjoerd Sjoerdsma is helemaal niet bedreigd door Pepijn van Houwelingen (FvD)

Sjoerd Sjoerdsma deugt niet



We moeten het wéér over Sjoerd Sjoerdsma hebben

Sjoerd Sjoerdsma is de Gideon van Meijeren van D66

Sjoerd Sjoerdsma wint 10 miljoen

Sjoerd Sjoerdsma boekt politieke overwinning

Sjoerd Sjoerdsma komt gillend klaar

Sjoerd Sjoerdsma ruikt de geur van regen op een zomerdag

Sjoerd Sjoerdsma gaat trouwen

Sjoerd Sjoerdsma hoort dat Eindhoven is gebombardeerd

Groeten van Lientje!