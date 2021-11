D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zou afgelopen week 'bedreigd' zijn door Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie (FvD) tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken. Wie dat debat aandachtig volgde zag dat daar iets aan vooraf ging. Maar eerst de inhoud. Van Houwelingen wilde in eerste instantie een uitspraak van de D66'er over de parlementaire mores in Letland, lidstaat van de Europese Unie. Daar werd deze maand namelijk besloten dat ongevaccineerde volksvertegenwoordigers een stem- en debatverbod krijgen. Absurd natuurlijk, een ieder verkozen om te spreken tot een Nationale Vergaderzaal moet het woord kunnen voeren. Vaccin of niet. Sjoerdsma gaf dat ook ogenblikkelijk toe. Netjes.

En dan gebeurt iets opmerkelijks. Sjoerdsma vervolgt (hele video):

"Tegelijkertijd voel ik ook een heel groot ongemak bij wat de heer Van Houwelingen bij mij staat te betogen in dit parlement namens een partij die stelt dat de heer Hugo de Jonge bezig is met massamoord. Ik citeer even. Op 11 november zegt Baudet in een ledenmail dat ongevaccineerden de nieuwe joden zijn en dat wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi's en NSB'ers zijn. Dat geeft mij zo'n groot ongemak, omdat ik denk dat het niet alleen Forum onwaardig is. Ik vind het ook Kamerleden onwaardig dat ze dit soort uitspraken doen. Ik vind dat het ons parlement en onze democratie onwaardig is. En nee, ik wil u daarom niet uitsluiten, maar ik zou u wel willen vragen om dat terug te nemen."

Het gaat dus om dat "Ik citeer even." Sjoerdsma had de aanval op Van Houwelingen dus ongeacht het onderwerp - Letland - voorbereid middels een printje. En dat de FvD'er er met boter en suiker inging met een "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen" tekent zijn politieke onervarenheid.

Al dat gelul over tribunalen is overigens tijdverspilling. Nog niet zolang geleden was Baudet nog tegen tribunalen - want 'illegitiem' - maar de opmerkingen van Van Houwelingen kunnen hem bekoren. En dat is slecht nieuws voor Van Houwelingen want Baudet doet een dag later alsof het zijn eigen idee is en dan weet je wel hoe laat het is.

De evaluatie van de coronacrisis zal bovendien eerst verlopen middels één of meerdere parlementaire enquêtes. Een Corona Tribunaal daarna is een interessante gedachte. Maar dat is aan de Staande Magistratuur qua aanklacht en zal verder moeten worden ingevuld door een speciale rechtbank en zoals we weten wordt de rechterlijke macht bevolkt door D66-rechters. En zoals Baudet al eerder zei: dikastocratie is een absolute nono.

Terug naar Sjoerdsma want daar gaat het om. Wat gebeurde er nou werkelijk?

Toen hij op zijn velletje keek wist Sjoerdsma exact wat Van Houwelingen en consorten waar en wanneer hadden gezegd. Heel onderkoeld daagde hij die malle Pepijn uit, die hapte en zichzelf buiten de orde van fatsoenlijke omgangsvormen plaatste in de Nationale Vergaderzaal. Fatsoen inderdaad. Maar fatsoen is formeel onzin, Kamerleden moeten namelijk alles kunnen zeggen in de Nationale Vergaderzaal en weten zich daardoor gelukkig gesteund door de Grondwet (Dit moment een dag later was wel sympa van Van Houwelingen op een bepaalde manier).

Belangrijker: zoals een ervaren oud-collega uit die mooie wilde en woeste tijd uit mijn Haagse jaren mij deze week over de praktijken van Sjoerdsma mailde:

"Ik vind het prima dat ze besluiten om uit te lokken, maar vertel dat dan ook. Part of the story. Sjoerdsma was onderkoeld als Mark Rutte omdat ie alle kennis had van z’n tegenstander. Het zijn dezelfde tactieken. En daar moesten we maar eens van af. Je kunt geen nieuwe bestuurscultuur prediken en dit in de plenaire zaal doen."

Die Van Houwelingen is een weirdo maar Sjoerd Sjoerdsma deugt ook niet. Maar dat wisten we al.