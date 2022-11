De slapperds van de PVV vinden dat we ons als land heel erg klein moeten maken, helemaal als de grote jongens boze dingen zeggen. Nee dan moet je wegduiken achter moeders rokken en ja en amen zeggen. Tegen Poetin, tegen Xi, want ohohoh we zijn zo klein. En als het om klimaat gaat, helemaaaaaal! Dan zijn we een spikkeltje, een druppeltje. Dan betekenen we niets.

Maar zodra het gaat om onze landbouw en export dan zijn we wereldspelers. Dan zijn we de eredivisie, dan zijn we geweldig en ook qua cultuur staan we ver boven de rest verheven. Maar zoals past bij autocratisch uitgedaagden, zijn PVV'ers vlug onder de indruk van een grote bek en zwaaien met de knuppel.

Sjoerdsma heeft groot gelijk en bovendien is Nederland een economische factor van formaat, alleen al wegens ASML bijvoorbeeld, waar de wereld toch tamelijk afhankelijk van is. En ja, toch ook die babymelk. Laat buitenlandbeleid maar aan D66 over, in ieder geval niet aan de PVV want dan zijn we binnen de kortste keren een provincie van Rusland of China. Als Geert al weet waar die landen liggen, dat is.

Hoewel, laatst was hij er nog om een speldje te ontvangen van zijn held Poetin! Misschien dat hij toen op de kaart heeft gekeken waar het lag, Rusland. En anders kan hij het vragen aan zijn vriend Tucker, die daar kind aan huis is.