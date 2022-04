Kijk eens goed naar deze geënsceneerde foto.

www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/...

Hoewel deze foto zogenaamd na middernacht is genomen om de overwinning van Sigrid Kaag te vieren kun je door de geopende deur het daglicht naar binnen zien schijnen door een raam.

Sjoerd Sjoersma heeft precies op het juiste moment zijn armen omhoog voor de foto omdat ie al minuten lang met zijn armen omhoog staat omdat de fotograaf dat wil.

In het echte leven heb ik nog nooit iemand zo zien juigen.

Het is een stijlfiguur.

Een aangenomen houding op verzoek van de persvoorlieger en de fotograaf.

Robot Jetten staat ook heel erg enthousiast te doen doen te klappen.

Waarschijnlijk roept Robot Jetten iets in de geest van "Olé, olé, olé, we are the champignons" om zijn gespeelde enthousiasme te tonen.

De dame in het rood staat ook met haar armen boven haar hoofd te klappen zonder dat ze last van krampen in haar armen krijgt.

Je kan van Robot Jetten zeggen dat ie nep is, maar Sjoerd Sjoerdsma kan er ook wat van.