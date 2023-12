Mark Rutte heeft in afwachting van zijn vlucht naar Dubai wat verloren uurtjes over en werkt daarom achterstallig werk weg: Kamervragen terug over de schutting gooien dus. De kwestie prins Bernhard? De premier heeft geen zin in een nieuw onderzoek zoals D66, PvdD, GroenLinks én het CIDI wensen; die gaan maar lekker zelf in die archieven duiken. AFGEVINKT. Pepijn van Houwelingen - de FvD-vlaggenexpert - keert niet terug in de Kamer en doet zijn laatste kunstje van uw centen inzake een """belangrijke""" kwestie. Rutte: "Het is niet aan mij om uitspraken te doen over welke vlag de meest inclusieve vlag van het land is." AFGEVINKT. Sluiten we af met Sjoerd Sjoerdsma (GA NOU GEWOON EENS WEG, MAN) die het Torentje tegenwoordig gebruikt als zijn persoonlijke berichtendienst.