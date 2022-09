Is lees, wereldschokkend eigenlijk, dat in mijn ogen teveel reaguurders kennelijk liever hebben dat straks onze jongens en meisjes naar het front moeten. Dit omdat ze liever bukken voor Poetin (terwijl hij dreigt ons te nuken).

Ik snap werkelijk niet hoe het in je opkomt. Stel Poetin dropt een atoombom op Kyiv. We helpen niet. Kyiv geeft zich over na ook de vernietiging van Kharkiv, Odesa en Lviv etc. Poetin ziet zijn kans schoon ook Chisinau en Tbilisi moeten eraan geloven. Kort daarna moeten ook Tallinn, Riga en Vilnius eraan geloven. Dan Polen. Dat geeft allemaal niets want je was geen Oekraïner. Boeit niet want je was geen Moldaviër. Georgië? Who cares, want Tbilisi is zo ver weg. Baltische staten? Fuck de EU. En toen kwamen ze voor jou.

Vergis je niet. Volgens de fascistische filosoof Aleksandr Doegin (zeer populair bij Poetin) is groot Rusland het aan de uitverkoren Russen beloofde land. Na predikt dan ook dat na Oekraïne alle afvallige landen terug bij moeder Rusland worden gevoegd en dat uiteindelijk Rusland zo groot zal zijn als van Vladivostok naar Lissabon. Desnoods met de inzet van atoomwapens. Dus ook jij en ik.

Ben je nog steeds zuur dat we Oekraïne steunen? Want als we Rusland laten winnen en niet laten imploderen dan blijven ze door gaan.