De Tweede Kamer sprak begin maart met Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) over de omgangsvormen binnen het parlement. Sindsdien gaat het ietwat beter, al heeft vooral ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) daar vooral de hand in. Zo riep hij onlangs FvD'er Gideon van Meijeren tot de orde zonder de volledige vergadering te laten ontsporen zoals Bergkamp doorgaans doet. Dinsdag tijdens de Regeling van Werkzaamheden greep Bergkamp echter wel in. Eerder genoemde Bosma vroeg als mediawoordvoerder een debat aan over uitspraken van minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf (D66) over een uitzending van actualiteitenrubriek Ongehoord Nederland waarin het woord 'omvolking' was gebruikt.

Bij Beau had Dijkgraaf daar over gezegd: "Ik ga daar niet over, maar gewoon als burger vind ik het problematisch dat dat soort informatie ongefilterd doorgaat. Daar moeten we toch kanttekeningen bij zetten." Opmerkelijke uitspraak van Dijkgraaf daar zijn eigen staatssecretaris en partijgenote Gunay Uslu verantwoordelijk is voor de publieke omroep.

Het onderscheid dat Dijkgraaf maakte tussen zijn functioneren als minister en als burger vond Bosma 'staatsrechtelijk een bizarre figuur'. En daar wilde hij een debat over. Enter Sjoerd Sjoerdsma. "Voorzitter. Als de heer Bosma en de PVV willen uitleggen waarom zij deze extreemrechtse omvolkingstheorieën aanhangen, van harte welkom, maar niet in dit debat. Geen steun." En dat gaf gedoe. Maar: Bergkamp gaf Sjoerdsma uiteindelijk een tik op de vingers.

Dat Bergkamp ingreep is al met al zeer verfrissend maar wat zag de kijker hier nou eigenlijk gebeuren? Wel nu, Sjoerdsma probeerde bewust de vergadering te laten ontsporen tijdens een eenvoudige Regeling van Werkzaamheden. Het is niet voor het eerst dat hij een parlementair proces aanrandde, we zagen het al eerder bij Operatie Beschadig Johan Remkes. En toen viel het kwartje: Sjoerd Sjoerdsma is de Gideon van Meijeren van D66.

Het Magere Mannetje zit hoog in de boom bij de partij, dit soort acties zijn geen toeval. Zoals er niks toeval is bij D66. De affaires zijn inmiddels ontelbaar: Van Drimmelen, Shula Rijxman blijkt in een week tijd betrokken bij meerdere affaires. Net zoals Van Meijeren een voetsoldaat is van Thierry Baudet is Sjoerdsma dat van zijn partijleiding. Het houdt gewoonweg niet meer op, de poep blijft omhoogspuiten en de D66-ventilator begint te kampen met fantasieën over zelfmoord.

In het Utrechtse stamcafé zat Bassiehof afgelopen week wat luidop te mijmeren over deze kwestie toen zijn makker John (middenstander met pensioen, vindt alle politici sowieso klootzakken) het volgende zei: "Stel jezelf de vraag: van wie zou je een tweedehands auto kopen? Van Martin Bosma of Sjoerd Sjoerdsma?"

Ik heb rijbewijs noch parkeerplek maar ik weet het antwoord wel.