Zoveel vragen na deze tweet. Is D66 het nu oneens met een uitspraak van een rechter? Gelooft D66 dat IS-kinderen net als Ridouan Taghi moorden in Nederland op hun geweten hebben? Denkt D66 soms dat de Dubai Police IS-kinderen terug naar Nederland komt brengen? Mag de moeder van Ridouan Taghi van D66 ook naar Nederland komen? Is ze al in Nederland? En hoe zit het met de zus van Ridouan Taghi, die gisteren is gearresteerd? Wat vindt Inez Weski, de advocaat van Taghi hier eigenlijk van (niks)? Was D66 ook dolblij toen gisteravond in Vianen journalisten werden bedreigd en de politie de wapens op omstanders moest richten? En is het altijd zo gezellig in de coalitie? Nou ja. We horen het wel Sjoerd!