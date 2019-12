Tijd voor een pittig FOEI-gesprek. "De Dubai Police heeft maandag 16 december in Dubai de voortvluchtige Ridouan T. (41) in een woning aangehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden." De "T." in "Ridouan T." staat voor Taghi, als in de neef van de man die is opgepakt voor de moord op advocaat Derk Wiersum, en als in een van de grootste criminelen van het land. Petje af voor de Politie, OM (behalve voor geile neukseksers Marc van Nimwegen en Marianne Bloos) en onze beste (?) vrienden van de Dubai Police.

UPDATE: Persconferentie om 18:00 uur.

UPDATE: De Dubai Police reageert bij Gulfnews, dat denkt dat Taghi bij de Hells Angels zat. "He is one of the most, international and danger wanted person in the world and listed on Interpol for his connections with serious criminal organizations. He was arrested in Dubai in a residential villa after he enter the country with a different ID."

UPDATE: Persbericht Dubai Police daarrrr. Zij noemen de bende van Taghi 'Angels of Death', vandaar waarschijnlijk het misverstand met de Hells Angels.

UPDATE: Kapotsaaie persco. Politie meldt nog wel dat arrestatie 'rustig' is verlopen en dat niemand de 100.000 euro tipgeld in zijn zak mag steken.