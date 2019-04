Keihard rapport van de commissie-Fokkens (kom op hee, red.) over geile neukseks in en met de top van het Openbaar Ministerie. Marc van Nimwegen en Marianne Bloos hebben de intergiteitsregels ernstig overtreden door hun relatie niet te melden. Daarom is Van Nimwegen nu geschorst bij het college van procureurs-generaal. Verder concludeert de commissie wat wij al lang wisten: het Openbaar Ministerie in Nederland is zo rot als een mispel. "Volgens de commissie mag de affaire 'niet worden beschouwd als een incident'. De onderzoekers stellen dat er onvoldoende ethisch leiderschap is. Verder is gebleken dat er binnen het Openbaar Ministerie 'gevoelens van onvrede en zorgen over de cultuur bestaan'." Je zou bijna zeggen dat zo'n cultuur in een fatsoenlijke maatschappij geen recht van leven zou mogen hebben. Of niet soms, rechter Bart van Neukenhuizen?